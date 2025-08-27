27 Августа 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин заявил, что поддерживает политику Минфина и Центрального банка

В 2025 году рост обрабатывающей промышленности может составить 2,5-3%, прогноз правительства с начала года не изменился, хотя к текущему моменту рост составил уже 4,2%, но в оставшееся до конца года время возможна "корректировка", сообщил первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров на совещании с президентом. Основными драйверами роста отрасли стали транспортное машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс. Министр отметил, что по промышленному производству в целом рост будет около 2%.

Мантуров также оценил эффект от снижения ключевой ставки для бюджета: снижение на 1% - экономия около 200 млрд руб.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что рост ВВП составит в этом году около 1,5%

"Сбалансированный бюджет даст больше возможностей Центральному банку для того, чтобы денежно-кредитная политика смягчалась, а это значит, более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях экономики. Соответственно, в следующем году это даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию", - считает Силуанов.

Президент России сказал, что "в целом, разумеется" он такой подход поддерживает.

Теги: центральный банк, экономика, ввп, антон силуанов, промышленность


