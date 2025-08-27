В Артемовском вторые сутки ищут 8-летнего мальчика

В Артемовском со вчерашнего дня ищут 8-летнего Тимофея. Ребенок ушел гулять 26 августа и не вернулся, сообщают поисковые отряды "Лиза Алерт" и СРОО ДПСО "ПРОРЫВ".

В последний раз его видели в синей футболке, черных школьных брюках и бордовых резиновых сланцах. Рост 135 см., светло-русые волосы, карие глаза, худощавое телосложение.

Сейчас розыском пропавшего занимается отдел МВД России по Артемовскому району. Если у вас есть полезная информация о возможном местонахождении ребенка, просьба обращаться по телефонам 8(343)6321202, 102 (02) или к волонтерам "Лиза Алерт": Анна (Сорока) 89222057200, Дарья (Коза) 89221423371.