Опекунша-убийца маленького Далера из Екатеринбурга обжаловала приговор

Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, осужденная за убийство опекаемого ею маленького Далера и ряд других преступлений, подала апелляцию на свой приговор.

В конце июля опекунше по совокупности всех преступлений (их было более 60) назначили 24 года колонии общего режима. По некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также с Наумовой взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца убитого мальчика.

Племянник опекунши Даниил Егольников, который обвинялся в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением, получил 5 лет колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, так как не находился под арестом. С него взыскали более 244 тысяч рублей процессуальных издержек.

Ранее на приговор было подано три апелляции: две от адвокатов осужденных и одна – от Егольникова. Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, в начале этой недели поступила четвертая жалоба. Ее подала сама Вероника Наумова. Все жалобы будет рассматривать Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Дата заседания пока не определена.

Ранее стало известно, что прокуратура решила не обжаловать приговор екатеринбургской опекунше-убийце.