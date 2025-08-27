Пермяк пытался убить человека клюшкой для гольфа

Житель Кировского района Перми задержан по подозрению в покушении на убийство мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Установлено, что 17 августа между двумя пермяками произошла ссора - прохожий сделал фигуранту замечание о неправильной уборке земли на приусадебной территории. Мужчина обозлился, сел за руль иномарки своего знакомого и сбил потерпевшего. После - вышел из автомобиля и избил потерпевшего клюшкой для гольфа, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Остановить разъяренного мужчину смогли жители соседнего дома, услышавшие крики о помощи. Опасаясь. что его поймают, подозреваемый скрылся, однако правоохранители установили его личность и задержали. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, интересующие следствие, видео с камер наблюдения и автомобиль. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.