Военный дрон сделал новую видеосъемку местности, где находится альпинистка Наговицина

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии с помощью беспилотников сделал новую аэровидеосъемку пика Победы, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина. Дрон снял палатку на высоте 7140 метров, альпинистка не подавала никаких признаков жизни.

Видео удалось сделать благодаря специальному тепловизору, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Признаков жизни на месте нахождения альпинистки [Натальи] Наговициной обнаружить не удалось", - говорится в сообщении ГКНБ.

Ранее МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая находится на высоте со сломанной ногой, без вести пропавшей.

26 августа сын Наговицыной Михаил обратился к Генпрокурору России, МИДу и Следственному комитету с просьбой помочь спасти его мать - организовать съемку с дронов и по результатам возобновить спасательную операцию. Он утверждает, что она жива. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обеспечить необходимое взаимодействие СКР с МЧС, чтобы оказать содействие в спасении россиянки.

Наталья Наговицына находится на пике Победы с 12 августа. Она покорила вершину, но при спуске сломала ногу, оказалась на труднодоступном участке. Альпинисты из Германии и Италии смогли подняться до того места, где оказалась раненая спортсменка, они доставили ей спальник, продукты, горелку и газовый баллон. В результате этой операции итальянец получил обморожение и погиб.