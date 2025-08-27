Бывший помощник Колокольцева осуждён на 12 лет

Осуждён бывший помощник главы МВД и экс-начальник петербургского главка министерства, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов. Хамовнический райсуд Москвы вынес ему приговор за получение взяток.

Он получил 12 лет колонии строгого режима. Ему на 10 лет запретили занимать должности на госслужбе и лишили звания генерал-лейтенанта. По делу также осуждены подчиненные Умнова, генерал-майоры Алексей Семёнов и Иван Абакумов, они получили 10,5 и 11,5 лет, пишет РБК.

Следствие полагало, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, который "создал и возглавил организованную группу", чтобы "за продление с филиалами коммерческих отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта (МРЭО) договорных отношений получать взятки под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программам ГУВД".