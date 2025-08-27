Против полицейского из Югры возбудили уголовное дело за превышение полномочий

Против полицейского из Югры возбудили уголовное дело за превышение полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе транспортной полиции.

Инцидент произошел на вокзале в Нижневартовске, где страж порядка задержал пассажира, отвел его в служебное помещение, где надел наручники и применил физическое насилие.

В транспортном управлении МВД УрФО заявили, что задержанный якобы вел себя агрессивно и ранил двух сотрудников. Однако полицейские не оформили протокол, что является нарушением. Служебная проверка по факту инцидента уже начата.