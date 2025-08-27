Будет дождь: свердловские синоптики дали прогноз на 1 сентября

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на 1 сентября в Свердловской области.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, утром на севере и востоке региона будет без существенных осадков, а на юго-западе и в Екатеринбурге пройдет небольшой дождь. Температура воздуха утром составит 8-12 градусов, а к обеду потеплеет до 15-17 градусов.

В середине и второй половине Дня знаний дождь вероятен и в других районах Свердловской области.

