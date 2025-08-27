В Подмосковье студенток с детьми могут начать переводить на бюджет

В Московской области студентов, у которых есть дети, могут начать переводить на бюджет. С идеей выступила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова во время общественных обсуждений на тему реализации мер демографической политики в Мособлдуме.

"В России 2,5 млн молодых людей учатся на платных факультетах. 2,5 млн детей, которые одолжили, заняли родители, кредиты. Понимаете, если мама родит, я предлагаю переводить её на бесплатное обучение. Мне кажется, это очень правильная мера. И это касается и колледжей, и институтов", - цитирует ТАСС Мишонову.

В 2024 г. в различных регионах России появилось новое явление – студенческий материнский капитал. Инициативы были одобрены в Хабаровском крае, Самарской области, Пермском крае, Красноярском крае, Карелии и Челябинской области. Жителям последней повезло больше всех — за рождение ребенка южноуральская студенческая семья сможет получить 1 млн руб., при условии, что женщине не более 24 лет.

В случае рождения у родителей-студентов (до достижения матерью 23 лет включительно) второго ребенка размер или остаток суммы капитала однократно проиндексируют на 20%. Право на выплату будет иметь один из родителей, при рождении у матери в возрасте до 23 лет включительно первого ребенка, начиная с 1 января 2024 г. Обязательное условие — оба родителя должны являться студентами очной формы в организациях среднего профессионального или высшего образования.