Песков: Москва негативно относится к обсуждениям ввода европейских войск на Украину

Россия негативно относится к обсуждениям возможности присутствия европейских военных на территории Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно, не существует европейских военных - существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО", - цитирует Пескова РИА Новости.

Также, касаясь украинской темы, представитель Кремля заявил, что точных сроков новой встречи российской и украинской сторон пока нет. По его словам, руководители переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте.

Кроме того, Песков заявил, что тема гарантий безопасности важнейшая в урегулировании украинского конфликта, но публичный разговор на этот счет неполезен для общей результативности.