Двух игроков ФК "Урал" включили в расширенный состав молодежной сборной России

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в национальную команду вызваны защитник Матвей Бардачев и полузащитник Илья Ишков. У сборной России запланирован сбор в Новогорске с 30 августа до 9 сентября.

Россияне дважды сыграют с командой Саудовской Аравии U-23. Первый матч пройдет 5 сентября, второй – 8 сентября.

