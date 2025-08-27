ВЦИОМ: Собрать ребенка в школу стоит 52 тыс. рублей

Собрать ребенка в школу стоит 52 тыс. рублей, что на 8 тыс. больше, чем годом ранее. За пять лет эта цифра выросла в два раза. Такие данные опубликовал ВЦИОМ на основе опроса россиян.

Учитывая, что дети быстро растут, к новому учебному году, как правило, приходится покупать не только канцтовары и учебные материалы, но и одежду с обувью. В общей сумме более половины (29 тыс.) составила покупка школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для школы. Одежда и школьная сумка формируют основной школьный чек, забирая на себя 70% расходов к школе.

Приобретение учебно-методических материалов (учебников, рабочих тетрадей) оценено в 7 тыс. рублей, чуть более 5 тыс. нужно на канцелярию. На подарки и цветы учителям потратят 3 тыс.

Дороже всего подготовка к школе в Северо-Западном федеральном округе (63 тыс.), дешевле всего - на Северном Кавказе (45 тыс.).

В целом подготовка к школе составила 55% от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, или 63% от средней на руки.