27 Августа 2025
Происшествия Свердловская область Сибирский ФО Уральский ФО В России Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Первоуральске задержали "курьера" мошенников, прилетевшего из Сибири

В Первоуральске оперативниками уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области в ходе спецоперации задержан очередной пособник телефонных мошенников, забиравший сбережения у пожилых уральцев.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, на этот раз "курьером" оказался ранее несудимый житель Новосибирской области 2005 года рождения.

"Подозреваемый признал свою причастность к нескольким криминальным эпизодам. По заданию "куратора" он прилетел в Екатеринбург для сбора денег у жертв мошеннических схем. Свои преступные действия осознавал, в связи с чем предпринимал меры маскировки – менял одежду, надевал солнечные очки или медицинскую маску. Кроме того, с целью конспирации, все переписки в телефоне сразу же удалял. Только в Первоуральске он обманул двух доверчивых пенсионерок 1936 и 1940 годов рождения, похитив у них более одного миллиона рублей. Награбленные средства направлял на криптокошелек", - отметил полковник Горелых.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере.

"Гастролер и любитель красиво жить за счет бабушек и дедушек теперь содержится под стражей и проверяется на причастность к иным похожим фактам по территории всей нашей страны", - добавил представитель полиции.

Он также уточнил, что чаще всего злоумышленники облапошивали людей под видом представителя военной прокуратуры, государственного юриста и телефонной компании с целью продления договора на обслуживание. Пожилых граждан запугивали сотрудничеством с украинскими террористами, что кто-то оформляет от их имени кредиты в банках, вынуждая перевести сбережения на якобы "безопасные счета", сообщить паспортные данные, пароли, наличие денег.

"Тех, кто ищет в интернете легкую, но хорошо оплачиваемую работу, прошу знать и помнить простое правило – быть на побегушках у воротил подпольного бизнеса всегда заканчивается не благосостоянием, а исключительно тюрьмой. Других вариантов просто не бывает. Всего один совет и землякам-свердловчанам. Прекратите общаться с чужими, не открывайте случайные ссылки, если не хотите потерять то, что имеете. Не забывайте, в век технологий чужие с легкостью могут перевоплощаться по внешнему виду и голосу в родных вам людей и в ваших начальников", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: курьер, мошенники, полиция, Первоуральск


