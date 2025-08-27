Адвокат опроверг информацию о возбуждении нового дела против Тимура Иванова

Адвокат бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова опровергнул сообщения о якобы возбуждении против его подзащитного нового уголовного дела.

Денис Балуев заявил, что никаких новых обвинений Иванову "точно не предъявляли". Он добавил, что имевшееся у бывшего замминистра обороны оружие зарегистрировано в законном порядке, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Иванов стал фигурантом нового уголовного дела. Речь идет о незаконном хранении оружия. Новое обвинение ему официально пока не предъявлено.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Он лишен государственных наград.