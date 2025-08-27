Посетитель "Крокуса" отправил в нокаут одного из террористов во время атаки

Двое мужчин смогли на некоторое время нейтрализовать одного из террористов, напавших на посетителей концертного зала "Крокус сити холл". Об этом сообщил один из участников судебного процесса, пишет ТАСС.

По его словам, на первом этаже у одного из террористов либо заклинило оружие, либо закончились патроны. В результате он замешкался. Воспользовавшись этой заминкой, один из бежавших рядом мужчин схватил нападавшего за автомат, а второй "отправил стрелка в нокаут с одного удара, выключив его на какое-то время", рассказал собеседник. Это позволило группе людей покинуть место расправы.

Ранее сообщалось, что во время атаки на концертный зал "Крокус сити холл" двое невооруженных мужчин предприняли попытку помешать террористам, которые начали расстреливать зрителей, однако сами были застрелены.

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.