В Свердловской области появится первый хилинг-отель с лесными бассейнами и термальными зонами

В Свердловской области появится первый хилинг-отель – место для восстановления физического и ментального здоровья. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

В селе Новопышминское на базе бывшего профилактория "Металлург" и пионерлагеря "Восход" будут созданы гостиничные апартаменты. Также там появится глэмпинг-парк с гостевыми виллами. Отель получит название "Аура Урала".

"Инвестиции в реновацию существующих зданий и строительство глэмпинг-парка на 41 гостевую виллу оценивается в 1,24 млрд рублей. Особой гордостью проекта является спа- и детокс- центр с различными велнес-программами оздоровления, что привлечет массового туриста. Планируется создание 168 новых рабочих мест", - рассказал заместитель губернатора – министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.

Общая площадь комплекса составит шесть гектаров. На территории разместят лесные бассейны и термальные зоны, пляжный клуб на реке Пышма, детский центр, сыроварню и многое другое.

Сейчас проводится ревизия и замена инженерных сетей в существующих зданиях. Уже построены первые индивидуальные виллы. Завершить реализацию всех очередей проекта планируется к 2028 году.