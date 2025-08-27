27 Августа 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Вскоре начнётся сварка первого поезда для ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Стало известно, когда начнётся сварка первого состава для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

"В сентябре начнётся сварка первого состава. Порядка 150 предприятий работает в кооперации. Это крайне интересный проект и такой общенациональный на самом деле", - приводит РИА Новости слова министра транспорта России Андрея Никитина.

Летом 2024 г. в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут. Власти хотят, чтобы по итогам 2030 года пассажиропоток на маршруте составил не менее 23 млн человек.

Теги: ВСМ, Москва - Санкт-Петербург, поезд, магистраль


