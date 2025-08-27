В Москве откроют избирательные участки для выборов свердловского губернатора

На досрочных выборах губернатора Свердловской области у избирателей, прописанных на Среднем Урале, будет возможность проголосовать на 14 избирательных участках в Москве. Об этом Накануне.RU сообщили в избиркоме региона.

Читайте также: Штаб Паслера усиливает агитацию спамом

Для голосования в столице необходимо до 8 сентября подать заявление на портале Госуслуг. В дни голосования с 8:00 до 20:00 нужно прийти с паспортом на любой из 14 московских участков. Их адреса будут указаны в личном кабинете избирателя на Госуслугах.

Напомним, что в выборах свердловского губернатора участвуют пять кандидатов. Это коммунист Александр Ивачев, Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев ("Новые люди"), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и врио главы региона Денис Паслер.

Голосование пройдет в сентябре 2025 года. Ранее сообщалось, что всего для выборов напечатают 3 млн бюллетеней.