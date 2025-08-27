Доходы бюджета РФ от госимущества в прошлом году составили менее полутриллиона рублей

166 млрд руб. в 2024 году составил доход бюджета от управления федеральным имуществом, в том числе от приватизации активов, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В целом в прошлом году Росимущество перевело в федеральный бюджет 473 млрд руб., из них 307 млрд руб. – дивиденды.

Также глава Росимущества отчитался о вовлечении в хозяйственный оборот около 600 тыс. гектаров земли. Земельные участки передаются в использование в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), инвестпроектов и для развития сельского хозяйства.

Мишустин поручил "тщательно контролировать" как ведется реестр госимущества. "В первую очередь для того, чтобы обеспечить возможность гражданам и бизнесу найти для себя соответствующий актив, который – естественно, по решению государства – может быть вовлечен в хозяйственную деятельность, может быть продан, сдан в аренду. И чтобы удобно, с максимальным комфортом те или иные инвестиционные проекты могли быть реализованы. Конечно, с использованием самых современных средств автоматизации", - заявил председатель правительства.