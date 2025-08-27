Тест на знание русского для поступления в школы Екатеринбурга сдали 27% детей мигрантов

Нынешним летом тестирование на знание русского языка для поступления в школы Екатеринбурга успешно прошли 113 детей мигрантов из 426, или 27%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в июне и июле экзамен для поступления в школу сдал 31 ребенок. А в августе с тестированием справились 82 из них.

Требования, предъявляемые к уровню знаний детей, различаются в зависимости от года обучения. После окончания тестирования педагоги заполняют протоколы. В течение трех дней информация направляется в образовательную организацию, куда планируют поступать дети иностранцев. В зависимости от результата ребенок либо зачисляется в школу, либо в течение трех месяцев укрепляет знание русского и снова приходит на тестирование.

В каждом районе Екатеринбурга действуют центры для прохождения тестирования. Оно проводится регулярно, каждый месяц, и пройдет в каждом районе в следующие дни: 20 сентября, 18 октября и 15 ноября.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области только 13 из 66 детей мигрантов, сдающих тест по русскому языку, смогут поступить в школы.