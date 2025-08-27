Адвоката из Нижнего Тагила отправили в колонию за кражу взятки

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил местного адвоката в колонию за кражу взятки своей клиентки. Подробнее об этой запутанной истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что клиенткой адвоката была местная жительница, которую обвиняли в мошенничестве, связанном с выплатами материнского капитала. В августе 2024 года девушка обратилась за помощью к своему знакомому, который посоветовал ей хорошего адвоката.

При встрече адвокат предложил помочь в смягчении наказания, однако для этого женщина должна была передать через знакомого 300 тыс. рублей должностному лицу органов прокуратуры. Последний не знал о плане мошенника и думал, что передает ему взятку для прокурора. Адвокат же не собирался никому отдавать деньги, а планировал распорядиться ими по своему усмотрению.

Указанные преступные действия адвоката и знакомого не были доведены до конца в связи с их пресечением сотрудниками правоохранительных органов.

Накануне суд признал адвоката виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, в крупном размере", а его знакомого виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, в крупном размере". Первому назначили наказание в виде 3 лет исправительной колонии со штрафом в размере 60 тыс. рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года;

Его знакомому, который и передавал взятку, назначили 5 лет исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Уголовное преследование в отношении женщины по факту дачи взятки не осуществлялось в связи с добровольным сообщением в правоохранительные органы сведений о готовящихся преступлениях.