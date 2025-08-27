В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за изнасилования

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о лишении приобретенного гражданства за любое преступление против половой неприкосновенности вне зависимости от возраста потерпевшего. То же самое - за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступления.

Лидер партии Леонид Слуцкий отмечает, что изнасилования со стороны мигрантов стали для женщин настоящей проблемой. Некоторые приезжие ведут себя, как дикари, что недопустимо. Есть данные, что Россия уже занимает восьмое место по изнасилованиям в мире, и прежде всего из-за мигрантов.

"Столь значимый и почетный статус, как гражданин РФ, не может быть замаран взбесившимися ублюдками", - подчеркнул он.

Недавно депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил собирать у въезжающих в страну иностранцев генетический материал. Но есть проблема, связанная с тем, что у России с разными странами Средней Азии и Закавказья существуют межгосударственные соглашения.

Новости об изнасиловании мигрантами появляются постоянно. На днях двое мигрантов устроили жестокое групповое изнасилование россиянки во дворе дома в Череповце.