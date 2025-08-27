Закрепление за собой парковки во дворах многоквартирных домов – незаконно, - депутат Госдумы

Самовольное закрепление за собой места для парковки во дворе многоквартирного дома – незаконно и карается штрафом от 5 тыс. руб., если гражданин установил ограждения, об этом напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что по Жилищному кодексу придомовая территория принадлежит всем собственникам помещений этого дома на правах общей долевой собственности.

"Жильцы порой некорректно понимают закон, хотя сегодня такие случаи встречаются все реже, и считают, что если они долевые собственники дворового участка, то свое место для парковки можно оградить столбами, натянуть цепь и так далее", - цитирует депутата ТАСС.

Если жилец хочет законно закрепить за собой место парковки, он должен собрать собственников и вынести решение о предоставлении ему участка (в аренду, собственность и т.д.) на их рассмотрение.