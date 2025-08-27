Опрос: жители Екатеринбурга выступили за полный запрет вейпов

Большинство жителей Екатеринбурга одобряет полный запрет вейпов. Опрос на эту тему в августе нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, большинство екатеринбуржцев (68%) поддерживает идею полного запрета продажи вейпов. Против такого запрета выступает лишь 11% респондентов. А еще 9% относятся к инициативе безразлично.

При этом среди женщин запрет вейпов поддерживают 76%, тогда как среди мужчин – 60%.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить продажу и использование вейпов, а принимать решение сможет каждый регион. Такую инициативу внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с Владимиром Путиным, а президент сразу согласился.

После этого власти Башкирии заявили, что готовы ввести полный запрет на вейпы.