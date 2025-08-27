Трамп резко отреагировал на слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп не считает важной позицию РФ о том, что Владимир Зеленский не является легитимным лицом для возможного подписания документов по украинскому урегулированию.

"То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь", - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил американскому каналу NBC News, что Россия признает Зеленского "де-факто главой режима", но это не легитимный президент, так как конституционных полномочий у него нет. Как с "фактическим главой режима" Россия готова к встрече с Зеленским, но подписывать любые соглашения он не может.