В Крыму могут запретить исполнение на улицах песен иноагентов

Председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что Госсовет республики рекомендует властям на местах установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов.

Аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные действия, чьи высказывания и поступки для РФ вредоносны. В частности, уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, может быть отказано в согласовании выступления в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из указанных категорий.

"В ближайшее время мы также инициируем рассмотрение этого вопроса на Совете муниципальных образований республики Крым. Убеждён, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, её народом", - написал Константинов в своём telegram-канале.