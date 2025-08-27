27 Августа 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Рада приняла закон о "рашизме" и борьбе со всем русским

Рада приняла русофобский закон об основах госполитики нацпамяти украинского народа, который брызжет ненавистью к России. Так, в местное законодательство будет официально введено понятие "рашизм".

В 2023 году Рада уже принимала постановление о том, что в России "политический режим рашизма". Теперь это введено законом. Четкого определения у этого термина нет, но сказано, что это "тоталитарная идеология" России, которая обвинена в нацизме, империализме и пр.

Также прописано, что с 19 февраля 2014 года на Украине "война за независимость Украины". Дата сдвинута на три дня раньше вооруженого переворота в Киеве, чтобы оправдать его как реакцию народа.

Вводится понятие "историческая антиукраинская пропаганда", под которую подпадает любое сомнение в официальной идеологии правящего режима и "агрессии" России. Противодействие "исторической антиукраинской пропаганде" является одной из главных задач госполитики нацпамяти.

"Теперь вместо конституции будет институт нацпамяти. Предыдущие антиконституционные законы были точечными, а этот ставит один из органов власти в исключительное положение цензора (что запрещено конституцией) и арбитра (прерогатива судебной ветви власти). Он теперь вправе вмешиваться в любой вопрос гуманитарной сферы, накладывая клеймо "антиукраинской пропаганды". Такой власти никогда не предусматривала наша конституция. Такая власть когда-то была у святой инквизиции", - написала эксперт Национального института стратегических исследований Ольга Михайлова.

Институт нацпамяти получает широкие полномочия "полиции мысли", он будет давать "единственно верные" толкования исторических событий, а публичное несогласие с ними будет считаться "антиукраинской пропагандой". Характерная деталь: на памятниках не должно быть даже упоминаний названий городов России, которым присвоены звания "город-герой" и "город воинской славы".

Теги: украина, русофобия


