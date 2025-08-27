27 Августа 2025
Общество В России
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Экс-замглавы Минобороны Иванов попал под новую "уголовку"

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов стал фигурантом нового уголовного дела. Речь идёт о незаконном хранении оружия.

Новое обвинение Иванову официально пока не предъявлено, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Он лишён государственных наград.

Теги: Тимур Иванов, уголовное дело, незаконное хранение оружия


