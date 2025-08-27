У главного кадровика Минобороны нашли десятки редких монет и ювелирные украшения

Генпрокуратура собирается взыскать в доход государства имущество, полученное начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым коррупционным путём. Оно оценивается в сумму более 500 млн руб. Иск за подписью первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина был зарегистрирован в Хамовническом суде Москвы 20 августа.

Речь идёт о квартирах, крупных суммах денег, а также внушительной коллекции редких монет – 59 золотых и 101 серебряной, и дорогостоящих ювелирных украшений. В коллекции есть монеты с изображением первого президента США Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, экземпляры в честь Главного храма Вооруженных сил России, 75-летия Победы и другие. Также Генпрокуратура хочет изъять у офицера наручные часы бренда Omega и 94 ювелирных украшения, пишут "Ведомости".

Кузнецова задержали в мае 2024 г. По версии следствия, в 2021-23 гг. офицер получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу". Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован генерал, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Ранее Генпрокуратура попросила обратить в доход государства имущество бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, осужденного за коррупцию, а также его родственников и близких, на сумму более 1,2 млрд рублей. Речь идёт о земельных участках, домах, денежных средствах в рублях и иностранных валютах, элитных автомобилях и мотоциклах, ювелирных изделиях, картинах русских и иностранных художников 19-20 веков, холодном и огнестрельном антикварном оружии, коллекции наручных часов.