Алексей Вихарев помог отправить на СВО 7 тонн гуманитарной помощи

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе с волонтерами своего центра помог с отправкой очередной партии гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

Как он написал в своих социальных сетях, сбором занялись местные организации, неравнодушные граждане и Храм Успения Пресвятой Богородицы.

В груз общим весом 7 тонн вошли специальные автомобильные масла, медикаменты, одежда, маскировочные сети, автомобиль УАЗ и мотоцикл "Урал", а также строительный материал — брус, доски, двери, окна — все, что нужно для возведения бани.