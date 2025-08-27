В деле о пытках в автомойке на Урале оказался замешан экс-полицейский

В деле об издевательствах и пытках на автомойке в Каменске-Уральском появился новый фигурант – бывший полицейский.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, речь идет о бывшем инспекторе дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России "Каменск-Уральский" 2000 года рождения. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Вымогательство организованной группой".

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность инспектора ДПС, входил в преступную группу, совершившую серию похищений жителей Каменска-Уральского. Похищаемых против их воли доставляли в автомойку по улице Карла Маркса, где к ним применялось физическое насилие. Некоторым пострадавшим предъявляли требования имущественного характера.

Согласно материалам дела, полицейский участвовал в двух эпизодах: он избивал нескольких несовершеннолетних в безлюдных местах и на автомойке. Также силовик передавал служебную информацию руководителю ОПГ о проводившихся оперативных мероприятиях по его розыску, что позволило главарю скрываться более полугода до момента его задержания в июле 2025 года.

Суд заключил теперь уже экс-полицейского под стражу. Как отметили в СК, на данный момент к уголовной ответственности привлечены 14 человек (трое из них несовершеннолетние). Фигурантам, в зависимости от их роли, предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Похищение человека", "Вымогательство", "Хулиганство", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Незаконное проникновение в жилище". Еще двое взрослых подозреваемых объявлены в розыск.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, вычислили нечистого на руку силовика сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области со следователями СКР, при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

"Должностное лицо из подразделения Госавтоинспекции Каменска-Уральского по итогам проведенной сотрудниками собственной безопасности проверки уволено по отрицательным мотивам из системы МВД и больше никогда не сможет поступить на службу в органы внутренних дел. В случае, если в ходе судебного разбирательства будет доказана его причастность к криминалу, он понесет еще и уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством нашей страны, о чем в обязательном порядке информация будет доведена в профилактических целях до всего личного состава гарнизона. Помимо 14 уже установленных соучастников группы, в настоящее время организованы розыскные мероприятия еще в отношении двоих подозреваемых – Беспалова Александра Сухробовича 2003 года рождения и Рябова Сергея Александровича 2007 года рождения. Сообщить информацию об их местонахождении возможно по круглосуточному "телефону доверия" свердловского Главка МВД: 8 (343) 358-71-61. Конфиденциальность гарантируется", - отметил полковник Горелых.

Напомним, в июле суд оставил под стражей лидера банды по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском.