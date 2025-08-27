В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел пожар на крыше многоэтажки

В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Эвакуировано 15 жильцов, пожар уже локализован, его площадь составила 250 кв. м. Пострадавших нет.

По словам врио губернатора, силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе. Осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, а также автомобили, нарушено энергоснабжение одного из домов.

По данным Минобороны, ночью над территорией Ростовской области было перехвачено 15 беспилотников.

В середине августа в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону было повреждено 20 зданий. Пострадало 13 человек, двое из которых - дети. Из домов, которые атаковали ВСУ, было эвакуировано 212 человек.