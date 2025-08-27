27 Августа 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Аферисты используют тему покупки цветов к 1 сентября

В России мошенники могут использовать тему покупки букетов к 1 сентября для обмана граждан.

По словам экспертов, покупку цветов в конце августа планирует каждый родитель, собирающий ребенка в школу. Многие стремятся купить букеты по выгодной цене и быстрее — именно этот ажиотаж привлекает аферистов, пускающих в ход самые разные схемы.

В период ажиотажа перед 1 сентября предложение выгодного заказа букета может не включить критическое мышление у потенциальной жертвы аферистов — напротив, ее мозг просто поставит галочку в списке покупок. Для привлечения внимания на поддельных сайтах предлагаются скидки и заманчивые акции, которые воздействуют на психологию потенциальных жертв.

Также мошенники размещают на онлайн-площадках объявления о продаже цветов с подозрительно низкой стоимостью. Как правило, после оплаты заказа злоумышленники получают деньги, а букет так и не доезжает до покупателя, сообщают "Известия".

Согласно данным компании "Платформа ОФД", средний чек на букет к 1 сентября увеличился за год на 9%. При покупках онлайн он выше — 4,6 тыс. руб.

Теги: мошенники, мошенничество, 1 сентября, цветы


