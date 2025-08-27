Молодых врачей в больницах будут курировать наставники

Выпускники медицинских вузов после прохождения первичной аккредитации в течение трех лет будут работать под руководством наставника.

Соответствующие изменения в федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в России" и "Об образовании в России" 26 одобрило правительство РФ. Как заявили в Минздраве, выполняющий функцию наставника специалист получит надбавку к зарплате, ее размер не уточняется.

Эксперты считают, что инициатива должна решить проблему кадрового дефицита в медицине и помочь сохранить рабочие места за сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста, которые хорошо подойдут на роль наставников, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что треть медиков не поддержали передачу фельдшерам части обязанностей участковых врачей.