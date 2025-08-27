Составлен рейтинг городов по качеству обслуживания в общепите

В России лучше всего обслуживают в кафе и ресторанах Краснодара, Нижнего Новгорода и Владивостока.

Об этом заявили авторы "Индекса официанта" — мониторинговый центр "Безопасность 2.0". Учитывались скорость обслуживания, вежливость и профессионализм персонала, а честность расчетов.

Худшими названы предприятия общепита в Ростове-на-Дону, Сочи и Казани. Общественники направили свое исследование региональным властям и в правительство, предлагая сделать его ежегодным. Кадровый голод вынуждает заведения набирать неподготовленный персонал, а вкладываться в его обучение могут позволить себе единицы, пожаловались представители отрасли, сообщают "Известия".

