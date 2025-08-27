Обман клиентов обойдется банкам в миллиарды рублей

Банки в России заплатят миллиарды рублей за обман потребителей.

В правительстве поддержали повышение штрафов для участников рынка до 0,1% от капитала, а при повторном нарушении — до 1% от собственного капитала. В настоящее время штрафы существенно меньше — около 40 тыс. руб.

По словам экспертов, инициатива резко сократит количество нарушений прав заемщиков и вкладчиков — до 80–90%. Однако крупные финансовые учреждения выступают против изменений, так как увидели риски дестабилизации сектора.

Мера продиктована многочисленными жалобами граждан и должна стать ответом на практику, при которой интересы клиентов часто игнорируются в пользу прибыли, сообщают "Известия".