Уиткофф: США надеются урегулировать конфликт в Украине до конца года

Американские власти надеются урегулировать конфликт вокруг Украины до 31 декабря 2025 года.

Об этом заявил специальный представитель администрации США Уиткофф. "Украина, Россия, Иран, Израиль, ХАМАС – на этой неделе мы проводим встречи по всем трем этим конфликтам", – указал он.

Политик назвал президента США Дональда Трампа "лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю".

Тем временем, американский лидер заявил, что Вашингтон может ввести санкции не только против Москвы, но и Киева в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.