Обнародован дизайн первого водородного поезда

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал дизайн первого отечественного пассажирского поезда на водородных топливных элементах.

Перед дизайнерами стояла цель создать инновационный и динамичный образ. Как заявил шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов, поскольку такой поезд является примером экологически чистого транспорта, холдинг с помощью дизайна хочет донести до общества идею бережливого отношения к миру.

Водородный поезд создается в рамках соглашения с РЖД, ТМХ, "Росатомом" и правительством Сахалинской области. Запас хода для трех вагонов оценивается в 435 км на водороде и 40 км на батареях. Максимальная вместимость поезда - от 551 до 875 человек в зависимости от состава.

Первые два поезда на водородном топливе для пригородного сообщения на Сахалине и в ряде других субъектов планируется изготовить в 2026 году, сообщает Forbes.