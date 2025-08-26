26 Августа 2025
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Пассажиры Air China улетели из Нижневартовска

Резервный борт авиакомпании Air China в 21.22 минуты по местному времени вылетел из Нижневартовска (Югра) в пункт назначения, в Пекин. Пассажиры провели в столице Самотлора 13 часов.

В аэропорту пассажиров разместили в терминале международных линий. Из города доставили несколько десятков раскладушек со спальным бельём для пожилых граждан и детей, предоставили прохладительные напитки и питание, приводит пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко слова руководителя Тюменского МТУ Росавиации Андрея Гончарова.

Напомним, во время полета экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации по ОрВД своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили необходимую информацию экипажу о ближайших запасных аэродромах, способных принять воздушное судно. Специалисты филиала "Аэронавигация Севера Сибири" обеспечили навигационную помощь при следовании по наикратчайшему маршруту на выбранный запасной аэродром - аэропорт Нижневартовска, а также проинформировали экипаж о фактической метеорологической обстановке на аэродроме и параметрах рабочей взлетно-посадочной полосы. На борту внепланово приземлившегося самолёта находились 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

Теги: Самолет, посадка, Air China


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.08.2025 13:25 Мск Пассажиров рейса Лондон – Пекин авиакомпании Air China размещают в международном терминале аэропорта Нижневартовск
Ранее 26.08.2025 10:36 Мск Авиакомпания Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт
Ранее 26.08.2025 09:23 Мск В Нижневартовске экстренно приземлился самолет из Лондона

