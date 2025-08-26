С сентября 2026 года Google закроет устройства Android для сторонних приложений

С сентября 2026 года Google запретит установку на сертифицированные устройства с Android приложений непроверенных сторонних разработчиков. Разработчикам придется регистрироваться. В Google пояснили, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пользователей и защиты их от злоумышленников и вредоносного ПО.

До сих пор Android от второй по популярности операционной системы – iOS – отделяла открытость для установки сторонних приложений. Сейчас разработчики ОП проверяют только приложения, которые хотят быть включены в Play Store – официальный магазин приложений Android. Со следующего года не прошедшие проверку приложения в обход Play Store установить будет нельзя – как сейчас это уже происходит у iOS.

Google стремится улучшить репутацию своей платформы, которая традиционно считается менее безопасной, чем у Apple. С 2023 года компания стала верифицировать разработчиков в Play Store. Google утверждает, что приложения, загруженные из сторонних источников, в 50 раз чаще содержат вредоносное ПО.