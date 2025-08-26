Премьер Бельгии: Конфискация активов РФ грозит серьезными последствиями

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил, что конфискация российских замороженных активов будет иметь системные и серьезные последствия.

"Будет умным поступком пока не трогать эти деньги", — сказал де Вевер. Его слова приводит ТАСС.

Бельгийский премьер объяснил, что другие страны начнут выводить свои средства из ЕС, если Брюссель присвоит суверенные активы России.

Ранее в США заявляли, что конфискация российских активов приведет к серьезному снижению доверия к доллару и к долларовой системе платежей и, как следствие, к ускорению потери долларом статуса резервной валюты. Это станет причиной роста долларовой инфляции, существенного увеличения процентных ставок и, возможно, дефолту по суверенным обязательствам США.