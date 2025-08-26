С системой оценки за поведение Минпросвещения определится до конца года

До конца года Министерство просвещения России планирует определиться со шкалой и – главное – критериями оценки за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании.

"Аккуратно будем апробировать. У нас есть три модели, чтобы до конца года определиться с той или иной моделью и уже предлагать для распространения", - заявил министр.

Между тем, более 60% российских учителей опасаются, что оценка за поведение, которую хочет вернуть Минпросвещения, будет субъективной и будет использоваться для давления на "неудобных" учеников или их родителей, таковы данные опроса "Актион образования" среди тысячи педагогов по всей России.

Половина педагогов считает, что плохая оценка за поведение не должна влиять на перевод в другой класс или школу, участие в олимпиадах или получение аттестата. Но при этом каждый четвертый педагог полагает, что такая зависимость возможна.

63% учителей выступают за введение механизма обжалования таких оценок для родителей.

С 1 сентября 2025 года эксперимент по оценке поведения школьников начнется в семи российских регионах: Новгородская, Ярославская, Тульская и Ленинградская области, Луганская Народная Республика, Чечня и Мордовия.

Пока единую систему оценок не выработали: возможно введение пятибалльной системы, трехбалльной и зачетной. Оценку за поведение не будут выставлять в выпускных классах – чтобы избежать дополнительного стресса выпускников.