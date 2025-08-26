В Тюмени состоялось торжественное открытие Кубка полпреда Президента в УрФО для защитников Отечества

В Тюмени состоялось торжественное открытие Кубка полпреда президента в УрФО для защитников Отечества, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соревнования пройдут в Тюмени с 26 по 31 августа. Участники будут соревноваться в 13 дисциплинах турнира. Сборные регионов Уральского федерального округа представят: 60 ветеранов из Тюменской области; 46 ветеранов из Югры; 23 ветерана из Ямала; более 30 ветеранов из Челябинской области; более 30 ветеранов из Курганской области, около 60 ветеранов из Свердловской области.

На соревнованиях спортсменов будут сопровождать их тренеры и социальные координаторы. Для участия в семейных стартах к ветеранам присоединятся члены их семей.

Полномочный представитель президента России в УФО Артем Жога во время открытия отметил, что цель Кубка полпреда президента в УФО для защитников Отечества - объединить активных ветеранов боевых действий.

"Всех, кто участвует в соревнованиях, безусловно, герои, которые показали силу духа и мужество. Сегодня вы пример для тех, кто вернулся с линии боевого соприкосновения и пока не может найти себя в мирной жизни. Наша с вами задача ежедневным трудом и волей к победе своим личным примером показывать, что жизнь продолжается", - заявил он.

Начальник управления общественных проектов Государственного фонда "Защитники Отечества" Михаил Артамонов представил приветственный адрес статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ, руководителя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.

"После возвращения домой вы продолжаете показывать, что нет ничего невозможного. Вы становитесь примером для окружающих, для подрастающего поколения, проявляете силу воли и реализуете себя в самых разных сферах. Желаю вам здоровья, успехов, побед и прекрасного спортивного настроения".