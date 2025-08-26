Россиянам разрешат иметь не более десяти банковских карт

Россиянам разрешать иметь не более десяти банковских карт. Как уверяют правительстве РФ – ради их же (россиян) безопасности. Такое ограничение предлагается в рамках второго пакета мер против кибермошенничества, подготовленного кабинетом министров, передает РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Эта мера упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - сообщили в правительстве.

Всего во второй пакет вошло около 20 различных инициатив, связанных с разными сторонами жизни, которые используют мошенники – от ИИ до сим-карт.