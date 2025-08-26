26 Августа 2025
Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер передал почти 50 единиц современной спецтехники челябинским структурам МЧС

Новую современную пожарно-спасательную технику для подразделений МЧС России по Челябинской области передал сегодня губернатор Алексей Текслер.

«Рад сегодня передать новые машины, оборудование, необходимые спасательные средства. Очень отрадно, что все это производится у нас, в Челябинской области, и буквально сейчас готово к тому, чтобы вы смогли с помощью этого оборудования выполнять боевые задачи. Хочу сказать слова благодарности вам за профессиональную, часто связанную с риском для жизни, работу. Она очень необходима. Сегодня МЧС — ключевая служба для решения задач, связанных с безопасностью жителей нашего региона. И профессионализм — это хорошо, но новое современное оборудование помогает выиграть минуты, секунды для того, чтобы спасти жизни людей», — отметил Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Новая спецтехника была приобретена за счет средств бюджета Южного Урала. Закуплено и передано службам МЧС 6 новых пожарных автоцистерн с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Так, автоцистерна АЦ-5,0-50, которая может обеспечивать запас воды в 5000 литров и скорость подачи до 50 литров в секунду.

Получили спасатели также 30 весельных и 12 моторных лодок с прицепами для транспортировки. Эти плавательные средства могут быть использованы для проведения поисково-спасательных операций и обеспечения безопасности в условиях паводков и других чрезвычайных ситуаций. Также структуры южно-уральского МЧС получили средства спасения на воде, включая 240 спасательных жилетов и 70 спасательных кругов, оборудование для связи и средства освещения и другое.

Начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко поблагодарил руководство региона за внимание к деятельности службы и помощь в переоснащении.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Правительство региона чутко реагирует на ситуации, связанные с новыми рисками. Мы получаем все необходимое, чтобы быть готовыми к ликвидации последствий любых чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - подчеркнул Юрий Буренко.

И пояснил, что переданная сегодня техника с улучшенными тактико-техническими характеристиками поступает на вооружение в Челябинский и Магнитогорский пожарно-спасательные гарнизоны, а также в Специализированную пожарно-спасательную часть, что позволит спасателям эффективно реагировать на все вызовы, оперативно прибывать к месту проведения аварийно-спасательных работ, иметь все необходимое для успешного спасения людей и материальных ценностей.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Глава регионального МЧС призвал руководителей подразделений беречь новые технические средства, грамотно их эксплуатировать.

Как отметил губернатор в ходе церемонии передачи спецтехники, в составе партии есть и продукция челябинских предприятий.

Так, например, пожарные рукава, произведенные в Еманжелинске.

«Это насос нарукавный, который может подавать воду двумя насосами на очень большие расстояния. Завод, который находится в Еманжелинске, производит очень качественные рукава, которые встают также на вооружение. Это собственный производитель, он защищает за свою гарантию и всегда готов поставить то необходимое оборудование, которое нам надо»,— рассказал в ходе церемонии передачи техники начальник 3-го пожарно-спасательного отряда города Челябинская Вячеслав Желтышев.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

И выразил уверенность, техника, которая была передана спасателям, сделает все необходимое для того, чтобы статистика спасений изменялась только в положительную сторону.

В целом, укрепление всех экстренных служб Челябинской области, включая МЧС, Областную противопожарную и Поисково-спасательную службы, власти региона считают приоритетной задачей.

Кроме обновления парка спецтехники, ежегодно ведется строительство новых пожарных депо, обновляется материально-техническая база, обеспечивается противопожарное прикрытие территорий, в том числе в сельской местности, с привлечением добровольческих формирований.

Теги: алексей текслер, мчс, спецтехника, пожарные, спасатели


