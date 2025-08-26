26 Августа 2025
Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Инвестплан Астраханской области на 2025–2030 годы признан одним из лучших в стране

47 масштабных инвестпроектов реализуют в Астраханской области. Об этом напомнил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

"До 2030 года в регион будет привлечено более 173 млрд рублей инвестиций и созданы тысячи рабочих мест. Так, в Красноярском районе построят современный тепличный комплекс, в Камызякском создадут АПК по производству риса, а в Астрахани – аквапарк. Всего – 47 новых масштабных проектов, стоимость каждого превышает 300 млн рублей", - дополнил глава Астраханской области.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Стоит отметить, что инвестиционный план Астраханской области на 2025–2030 годы признан лучшим на федеральном уровне. План сформирован министерством экономического развития региона на основе предложений от бизнес-сообщества и муниципальных образований. Он представляет собой перечень ключевых инвестиционных проектов стоимостью свыше 300 миллионов рублей каждый. 

Финансирование проектов будет распределено: в 2025 году планируется объем 23,4 млрд рублей, в 2026 году – 33,9 млрд рублей, в 2027 году – 41,7 млрд рублей, в 2028 году – 54,5 млрд рублей, в 2029 году – 12,1 млрд рублей, в 2030 году – 7,4 млрд рублей.

Высокая оценка инвестиционного плана Астраханской области прозвучала во время совещания под председательством директора департамента стратегического планирования и координации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» минэкономразвития России Олеси Вейнблат в режиме онлайн. Астраханская область была названа первой в числе семи лучших регионов страны.

 

