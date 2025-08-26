Рекордное число случаев лихорадки чикунгунья зафиксировали во Франции

Число случаев заболевания лихорадкой чикунгунья на европейской территории Франции достигло рекорда в этом году.

Как сообщил телеканал BFMTV, в общей сложности в стране заболели 154 человека.

Ранее активное распространение вируса наблюдалось только на заморских территориях Франции, в частности, на Майотте и Реюньоне, где была объявлена эпидемия. Однако вирус также был обнаружен в Эльзасе на северо-востоке и в Аквитании на западе, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на российско-китайской границе ищут заболевших лихорадкой Чикунгунья. Для безопасности на границе с Китаем установили систему "Периметр" для выявления больных.

На юге КНР в последнее время эпидемическая ситуация в целом была стабильной, но риск глобальной эпидемии сохраняется высоком уровне. В провинции Гуандун за неделю зафиксировано 336 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья.