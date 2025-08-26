В Москве арестован блогер Лесли

В Москве избрана мера пресечения пикап-блогеру Алексу Лесли (Александру Кириллову). Решение принял Тверской райсуд Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок будут исчислять с момента его задержания в России или экстрадиции, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее против блогера завели уголовное дело о склонении к изнасилованию. Лесли находится за границей.