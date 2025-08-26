СМИ: Президент продлил полномочия Бастрыкина на посту главы СКР на год

Президент России Владимир Путин продлил срок пребывания Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета России еще на год – до августа 2026 года, передает "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник в СКР. Официального подтверждения этой информации еще не было.

По закону председатель Следственного комитета должен покинуть свой пост по достижении 70 лет. Бастрыкину 71 год, его полномочия могут быть продлены указом президента, собственно, что уже происходило в прошлом году.

При этом вопрос трудоустройства для Бастрыкина остается подвешенным, потому что постоянное продление указами президента его полномочий не предусмотрено.

Ранее СМИ сообщали, что Бастрыкин может подать заявление на вакансию председателя Верховного суда России, которая стала вакантна после смерти Ирины Подносовой. Для этого должности возрастной ценз был отменен. Однако на этот пост уже громко заявился Генпрокурор России Игорь Краснов, с возрастом у него проблем нет – ему 49.

По данным "Коммерсанта", Бастрыкин может быть назначен постпредом президента в СЗФО, а на его место рассматриваются кандидатуры министра юстиции Константина Чуйченко и помощника президента—начальника контрольного управления Дмитрия Шалькова.