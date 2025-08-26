Мессенджер Max вводится для защиты персональных данных российских школьников, – министр просвещения

Российский мессенджер Max от VK "вводится для защиты персональных данных российских школьников", заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания. По словам Кравцова, "иностранные мессенджеры собирают данные, которые непонятно как будут использованы".

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на разборы от IT-специалистов сообщал, что Max собирает на устройстве пользователя информацию, которая никак не относится к его функционалу и пока не известно зачем мессенджер так делает и куда направляет информацию.

Между тем, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский пригрозил иноагентсвом гражданам, которые будут задаваться подобными вопросами в отношении "национального мессенджера".

Ранее сообщалось, что Max "полностью интегрирован" с образовательным сервисом "Сферум", и это при том, что Max еще даже не вышел из стадии бета-тестирования.